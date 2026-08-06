Mersin’de Çocuk Evlerinde Kalan 70 Çocuk Polisevinde Ağırlandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuk için polisevinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile eşi Nuray Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ve eşi katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan 70 çocuğun ağırlandığı programda, çocuklar gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocukların mutluluğu ve neşesi dikkat çekerken, organizasyonun çocuklara moral vermesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı