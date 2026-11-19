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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünya opera repertuvarının en görkemli eserlerinden "Tosca"yı sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, opera tarihinin önemli isimlerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği eser, 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Rejisörlüğü Kenan Korbek'e ait eserin orkestra şefliğini Orhan Haşimov yürütecek.

Eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Aydan Çınar ve ışık tasarımını Dursun Tarı Deniz üstlenecek.

Üç perdelik gösterimde, MDOB orkestrası, solist sanatçıları ve koroları da sahne alacak.

Eserde, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü "Scarpia", rejim karşıtı ressam "Cavaradossi" ve sanatı için yaşayan opera şarkıcısı "Tosca" arasındaki olaylar anlatılıyor.

Kaynak: AA