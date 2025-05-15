Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta Konser Verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta Konser Verecek
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Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, geleceğin sanatçılarına sahne deneyimi kazandırmak amacıyla 17 Mayıs'ta Mersin Kültür Merkezi'nde konser düzenleyecek. Konserde klasik müzik eserleri ve çocuk şarkıları seslendirilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, 17 Mayıs'ta kentte sahne alacak.

MDOB'un açıklamasına göre, geleceğin sanatçılarına sahne deneyimi kazandırılan Çocuk Korosu, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda konser verecek.

Koronun şefi Reyhan Bezdüz yönetimindeki konserde, klasik müzik eserleri ve çocuk şarkıları seslendirilecek.

Çocuklara konserde piyano sanatçısı Rufina Usmanova da eşlik edecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Kültür Sanat
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