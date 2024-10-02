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Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 Sanat Sezonunu Açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2024-2025 Sanat Sezonunu Açtı
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sanat sezonunu muhteşem bir konserle açtı. Etkinlikte önemli isimler sahne aldı ve sanatseverler katıldı.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sanat sezonunu açılışını muhteşem bir konser ile gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen açılış konserine, Vali Yardımcıları Ahmet Gazi Kaya, Murat Çağrı Erdinç, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Kapalı gişe gerçekleşen etkinlikte, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer'in rejisini hazırladığı konserin orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas, koro şefliğini Anıl Aydın üstlenirken, dans koreografisini Ender Üçdemir yaptı.

Kostüm tasarımı Hatice Kaptı, Işık Tasarımı Tarı Deniz, Video- Projeksiyon ise Umut Özdemir imzası taşırken solist olarak; Soprano, Ecem Yazoğlu, Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, Asude Karayavuz, Tenor Bülent Bezdüz, Aydın Uştuk, Bariton M. Ali Tutar, Bas Hasan Berk ve Tuncay Kurtoğlu görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Devlet Opera Ve Balesi Mersin

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