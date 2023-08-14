Mersin'deki Olba Antik Kenti'nde Kadın Heykeli ve Mitolojik Sahneler Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesindeki Olba Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli ve üzerinde mitolojik sahnelerin yer aldığı 2 friz parçası bulundu. Kazılar devam ederken, bulunan eserler Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Helenistik dönemin önemli yerleşim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki Olba Antik Kenti'nde, yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli ve üzerinde mitolojik sahnelerin yer aldığı 2 friz parçasına ulaşıldı.

Olba Krallığı'nın merkezi olarak bilinen Ören Mahallesi'ndeki antik kentte, temmuzda başlayan sezon kazıları, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doç. Dr. Yavuz Yeğin başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

Aralarında sanat tarihçileri, uzman arkeologlar ve öğrencilerin de yer aldığı 15 kişilik ekip, önemli ticaret merkezi olarak bilinen tarihi alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl antik kentin çeşitli alanlarında devam eden kazılarda, milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli ve üzerinde mitolojik sahnelerin yer aldığı 2 friz (mimarlıkta taban kirişi ile çatı arasında kalan, kabartmalarla bezeli ya da düz şerit) parçası bulundu.

Koruma altına alınan eserler, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

"Eserleri korumaya ve konservasyonlarına yönelik çalışmalar yapılacak"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, arkeolojik kazıların devam ettiği antik kentte incelemelerde bulundu, kazı başkanı Yeğin'den bilgi aldı.

Pehlivan, yaptığı açıklamada, Mersin'de 1642 tescilli kültür varlığının olduğunu söyledi.

Olba Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 2010'dan beri sürdüğünü aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Daha önce tiyatro yapısının olduğu alanda yoğunlukla kazı çalışmaları sürdürülmüşken, son dönemde de anıtsal çeşmede kazı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde geçtiğimiz günlerde önemli eserlere ulaşıldı. Biz de bu eserleri inceleme fırsatı bulduk. Burada arkeolojik eserlerle ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Kazılar bunların çok önemli bir parçası. Devamında da eserleri korumaya ve konservasyonlarına yönelik çalışmalar yapılacak. Güzel ülkemizin genelinde olduğu gibi Mersin'imizde de sayısız tarihi eserimiz bulunmaktadır. Bunların gün yüzüne çıkartılmasını, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından buraların tanınmasını, bilinmesini, öğrenilmesini sağlamak hepimize düşüyor."

Kazı Başkanı Doç. Dr. Yeğin de "Bu sezonki kazılarda eşsiz eserler ortaya çıkarıldı. Kilikya Bölgesi'nde şu ana kadar bu eserlerin benzerleri bulunmadı. Antik kentteki çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.