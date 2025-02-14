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Mersin'de Sevgililer Günü'ne Özel Konser

Mersin'de Sevgililer Günü'ne Özel Konser
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü için aşk temalı eserlerle dolu bir konser düzenledi. Konserde, öne çıkan sanatçılar dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser verdi.

Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda, anlatıcılığını Avşin Alev Yücel Lal'ın yaptığı konserde, aşk temalı eserler seslendirildi.

Konserde, solist sanatçılar Avşin Dilara Kaymak, Nilsu Karaaslan, Ensar Alp Akça ve Sezgin Hamızoğlu sahne aldı.

Enstrümantal bölümünde ise Utku Göksal, Mert Kıyıcı, Fırat Esenerli ve Tuğçe Göksal yer aldı.

Sanatçılar, seslendirilen eserlerin ardından dinleyicilerce alkışlandı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
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