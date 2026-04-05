Haberler

Mersin'de açan dağ laleleri arılara besin kaynağı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde bahar ile birlikte açan dağ laleleri, polen toplayan arılar için besin kaynağı haline geldi. Arıcılık yapan Hasan Budak, bu çiçeklerin arıların sağlıklı gelişimini desteklediğini belirtti.

Mersin'in Mut ilçesinde baharın gelişiyle açan dağ laleleri arılara besin kaynağı oldu.

Palantepe Mahallesi'nde hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla dağ laleleri çiçek açtı.

Arazileri renklendiren laleler, polen toplayan arılar için besin kaynağı oldu.

Bölgede Arıcılık yapan Hasan Budak, AA muhabirine, arıların lalelerden yoğun şekilde polen getirdiğini söyledi.

Nektar verimini sezon içinde gözlemleyeceklerini belirten Budak, "Arılar bu poleni yavru beslemede kullanıyor. Bu da kolonilerin daha sağlıklı ve güçlü gelişmesini sağlıyor. Bu dönemde çiçekler az olduğu için dağ laleleri erken açarak arılar için adeta hayat kurtarıcı oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

