Mersin'de Ceyhun Yılmaz'ın Atatürk Söyleşisi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla birçok kültür sanat faaliyetini Mersinlilerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu yıl boyunca yaşatmak dolayısıyla kentte düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Mersin Aydın Düşünce Merkezi (MADÜM) iş birliği ile Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde usta oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz'ı ağırladı. Yılmaz, 'Cumhuriyet'imizin 100. yılında Atatürk' konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Tüm Mersinlilerin davetli olduğu 'Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk' konulu söyleşide Ceyhun Yılmaz; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk, askerlik ve savaş yıllarına dair araştırıp derlediği hikayelerini anlattı. Söyleşi bitiminde tüm salon hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, MADÜM dernek üyeleri ve her yaştan Mersinli yer aldı. Etkinlik kapsamında MADÜM Dernek Başkanı Yusuf Orhan Nomeri tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına verilen plaketi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım teslim aldı.

YILMAZ: "ATATÜRK'ÜMÜZÜN SEVGİ DOLU SÖZLERLE ZİYARET ETTİĞİ ŞEHRE GELMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Usta oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz, Mersin'in ülkedeki güzel şehirlerden biri olduğunu ve Mersin'e gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Atatürk'ümüzün de çok sevgi dolu sözlerle ziyaret ettiği, 17 Mart 1923, 100 sene önce geldiği yerde Atatürk'ü anmaya gelmek benim için ayrı bir mutluluk" dedi.

20 yaşından bu yana Mersin'e onlarca kez geldiğini ve burada sık sık gösteri yaptığını aktaran Yılmaz, "Mersin'i ben üstü açık şehir diye anlatıyorum. Cabrio, spor araba gibi. Böyle açıklık, ferahlık, yazlık durumu vardır. İnsanı zaten malum, kültür sanat etkinliklerine çok ilgi gösterir Mersinliler. Hemen yan şehirlere gidersin yüzde 10, yüzde 20 seyirci vardır. Mersin'e gelirsin salon yüzde 90 mutlaka dolar" diye konuştu.

Atatürk'le ilgili derlediği hikayelerle ilgili de bilgi veren Yılmaz, bu süreçte 2 konuya çok dikkat ettiğinin altını çizerek, "Birincisi daha önce anlatılmamış olanları seçmeye çalışıyorum. İkincisi ise, bildiğimiz ama bir yönünü bilmediğimiz hikayeleri anlatmayı seviyorum. Bununla ilgili en büyük kaynağım Nutuk, Nutuk'tan faydalanıyorum. Çocukluğumdan beri bana anlatılanların ötesine geçip anladığımı anlatmaya çalıştığım Atatürk gösterisi bu. Bu da benim bir görevim. Mustafa Kemal Atatürk, hepimize bir görev vermiş. O görevin ne olduğu da Nutuk' da yazıyor. Ben kendi üzerime düşen emri gerçekleştiriyorum" dedi.

NOMER: "CUMHURİYET DEĞERLERİNİ ANLATMAK VE AYAKTA TUTMAK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

MADÜM yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Orhan Nomer, Atatürk ilkeleri ve Atatürk'ün ışığında okuyan, düşünen, sorgulayan, üretken bir genç nesil yetiştirmek yola çıktıklarını aktararak, "Cumhuriyet'in ve Atatürk değerlerinin nasıl kazanıldığını, hangi mücadelelerle bu duruma geldiğini anlatmak ve bu değerleri ayakta tutmak için hep çalışacağız" diye konuştu.