Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Azerbaycan Gecesi' konseri verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen konserde sanatçılar piyano eşliğinde Azerbaycan müziklerini seslendirdi.

Konserde piyanoda Tuğçe Göksal performans sergilerken, Itır Gözde Tuğun, Nihan Çetin Aydın, Nilsu Karaarslan, Emrah Sözer ve Cumhur İbili solist olarak sahne aldı.

Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvarın seslendirildiği konserde sanatseverler de şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konser dinleyicilerinden Halide Mustafayeva, AA muhabirine konseri çok beğendiğini belirterek, "Büyüleyici müziklerin harmonisini öyle güzel yaşattılar ki beni geçmişe Azerbaycan'a götürdüler. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Büyülendim gerçekten." dedi.

Sık sık opera dinlemeye geldiğini belirten Pervane Muradova da "Çok duygulandım. Azerbaycan gecesini bir Azerbaycanlı olarak kaçıramazdım. Bu şarkılar benim çocukluğumun şarkıları, çok mutlu oldum." diye konuştu.