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Mersin'de sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

Mersin'de sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü kıyısındaki ayçiçeği tarlalarının sarı tonlarına bürünen görüntüsü dronla kaydedildi. Ziyaretçiler, eşsiz manzarada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mersin'de göl kıyısında ayçiçeği yetiştirilen tarlaların sarının tonlarına bürünen görüntüsü dronla kaydedildi.

Tarsus ilçesi Berdan Baraj Gölü çevresinde ekilen ve halk arasında "günebakan" olarak da bilinen ayçiçekleri açılmaya başladı.

Sarı rengin hakim olduğu tarlalar, dronla görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret edenler, çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçilerden Gözde Yıldırım, AA muhabirine, tarlaların görüntüsünden etkilendiğini söyledi.

Mehmet Fatih Altun da göl kıyısındaki bölgenin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederek, "Burası tam bir fotoğraf noktası olmuş. Biz de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinemizi aldık ve buraya geldik." dedi.

Abdullah Kürşat Ütük ise ayçiçeği tarlalarının görüntüsünün kartpostalları andırdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
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