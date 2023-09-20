Mersin'de Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları düzenlendi

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) bu yıl 30'uncusu düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, kent esnafını ve protokolünü buluşturdu.

Mersin ESOB tarafından düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, sabah Toroslar Cumhuriyet Meydanında, Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı'nın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, milletvekilleri, kent protokolü, esnaf ve sanatkarlar ile öğrenciler katıldı. Başkan Veysel Sarı, milletvekilleri ile Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ahilik kültürünün Anadolu topraklarında 800 yıldır olduğunu söyledi. Kendilerinin de çocuklarına doğruluğu, dürüstlüğü, kardeşliği, birliği, beraberliği, çalışmayı ve azmi nasihat ettiklerini vurgulayan Seçer, "Bu topraklardan doğmaktan onur duyan bir vatandaşı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birlik, huzur ve kardeşlik içinde hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanı olarak her zaman esnafın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Biz herşeyin en iyisini biliriz anlayışıyla değil esnaf kardeşim ne söylüyor, ne talep ediyor deyip hep beraber sizlere katkı sunmaya çalıştık. Esnaf deyip geçmeyelim. Mersin'de 60 binden fazla iş yeri olduğunu, 69 odaya sahip olduğumuzu düşünürsek Mersin'deki esnaflığın kentin ekonomisinin lokomotifi olduğunu biliriz. Esnaf demek sokağın huzuru, güvencesi, orada yaşayanların ağabeyi, kardeşi demek" diye konuştu.

Mersin'in hızla büyüdüğüne dikkat çeken Seçer, "Hem kamu yatırımları hem özel sektör yatırımları Mersin'i sadece Türkiye'nin değil dünyanın saygın kentleri arasına sokacak saygın yatırımlar. Bu nedenle Mersin'de artık esnafın da meslek bazında kümelenmesi, daha iyi hizmet verilmesi, daha iyi ortamlarda mesleğini icra edebilmesi için yerler gerekiyor. Bunun için bütün kuramlara görev düşüyor. Toroslar ve Akdeniz ilçeleri sanayi siteleri için uygun. Buralarda plan sorunları vardı. Özellikle 1/5000'lik planlarda önemli yol kat ettik. İlçe belediyelerimiz planlar üzerine yoğun çalışmalar yaptılar. Bundan sonra arazi temini daha kolay olacaktır" şeklinde konuştu.

"Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise ahiliğin Türk milleti için büyük bir kültür hazinesi olduğunun altını çizerek, "Ahilikte esnaflık kültürü ön plana çıksa da bütün hayatı kuşatan bir anlayışı ortaya koyuyor. Ahilik doğruluğu, dürüstlüğü, ahlaki kuralları vurgularken, ahiliğin bir boyutu da bilimdir, ilimdir, irfandır. Ahiliğin temelleri 12. yüzyılda atılmıştır. Bu yola çıkılırken de kadınlarımız ihmal edilmemiştir. Bu prensipleri, anlayışları bugüne taşıdığımızda göreceğiz ki bugün problem gibi duran hususlar zamanla kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Sorunlar yok mudur? Her sektörün kendine göre sorunları vardır. Sektörlerin sorunlarını birinci derecede öncelikle sektörün içindekilerin dayanışması, birlikte hareket etmesi, birbirinin hakkını, hukukunu korumasıyla çok daha olumlu neticeler oluşacaktır. İlgili bakanlıklarımızın bugüne kadar çeşitli teşvikleri oldu. Yer konusunda da inşallah müşterek hareket ettiğimizde bunu da aşacağız. Bunu zaman içerisinde inşallah somutlaştıracağız. Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün esnafımızın Ahilik Kültürü Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temsili şed kuşanma töreni yapıldı. Temsili törenin ardından yılın ahisi ile il çırağı ve kalfasına ödülleri verildi. - MERSİN