Mersin'de 4'üncü Göksu Gravga Erik Şenliği Düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 4. Göksu Gravga Erik Şenliği'nde halk oyunları, şiir ve türkülerle dolu bir gün geçirildi. Yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlikte, en güzel erik yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
Mersin'in Mut ilçesinde "Göksu Gravga Erik Şenliği" yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Göksu Sulama Kooperatifi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü organize edilen şenlik, Göksu Mahallesi'nde ziyaretçileri ağırladı.
Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şenlikte, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi, yöresel ürünler sergilendi.
Şenlik kapsamında düzenlenen "en güzel erik yarışması"nda dereceye girenlere ödül verildi.
Etkinliklere, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat