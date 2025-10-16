Haberler

Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Devam Ediyor

Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Devam Ediyor
Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen '2. Akdeniz Bienali', Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Bienal Direktörü Tansel Türkdoğan, etkinliğin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali" Mersin'de devam ediyor.

Bienal kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, resim ve fotoğraf alanlarından eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi, sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, sergiye gelen sanatseverlere hitabında, bienal kapsamındaki illerde kültür alışverişi yapıldığını söyledi.

Uzun vadede daha fazla il ve ülkeye ulaşmak istediklerini dile getiren Kahraman, bienale ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan da bienallerin bölgeye önemli getiriler sağlayacağını belirterek, "Bu bienalde sınırlarımızı biraz küçülttük ama etkisini hiç düşürmeden organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ressam Ahmet Yeşil de bienallerin çok kapsamlı sanat etkinliği olduğunu dile getirerek, bu etkinliklerin Mersin sanatına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Bienalin sanatçıları arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya da sanatçı olarak bu bienalde yer almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

"2. Akdeniz Bienali" çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
