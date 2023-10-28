Mersin Büyükşehir, Silifke'de Ali Altay konseriyle Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu yaşattı

Haftalar öncesinden Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü için birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşlara 100. yıl coşkusunu yaşatan Mersin Büyükşehir, aynı coşkuyu ilçelere taşıdı. Bu etkinliklerden biri de Silifke'de yapılan Ali Altay konseri oldu. Silifkeliler, Altay'ın hareketli şarkıları ve sahne performansı ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm yıla yaydığı etkinliklerle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında öncü olmaya devam ediyor. Haftalar öncesinden başlattığı festivaller, konserler, sergiler ve sempozyumlarla vatandaşları 100. yıl coşkusuna hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'den günler önce yoğunlaştırdığı etkinliklerle de bu coşkunun artmasını sağladı. Büyükşehir, Merkez ilçelerin yanı sıra Silifke, Tarsus, Mut ve Erdemli'de de konserler düzenledi.

25 Ekim'de Tarsus Yarenlik Alanı'nda MBB Türk Halk Müziği Topluğu sahne alırken, 26 Ekim'de Mut Taşhan'da MBB Pop Orkestrası sahne aldı. Bu kapsamda yapılan konserlerden biri de Silifke Anıt Meydanı'nda yapılan Ali Altay konseri oldu. Konserden önce gerçekleşen kortejde ellerinde bayraklarla konser alanına yürüyen vatandaşlar 100. yılı sloganlar eşliğinde kutladı. Yürüyüşün ardından Silifkeli sanatçı Ali Altay'ın söylediği şarkılarla eğlenen vatandaşlar, sanatçının hareketli sahne performansıyla keyifli saatler yaşadı. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kuruşunun 100. yılına yakışır etkinlikler düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.