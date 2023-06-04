Mersin Büyükşehir Belediyesi, İSK'nin düzenlediği Mizah Günleri'ne destek verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçel Sanat Kulübü tarafından düzenlenen 'Mersin Mizah Günleri'ne destek verdi. Büyükşehir Belediyesi, kentte farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yaşama geçirilen etkinliklere de destek oluyor. İSK Başkanı Fatih Alkar, Mersin Mizah Günleri'nin gelenekselleşmesini istediklerini dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçel Sanat Kulübü (İSK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ' Mersin Mizah Günleri'ne destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra kentte farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yaşama geçirilen etkinliklere de destek oluyor. Mersin Mizah Günleri'ne geçen yıl da katkı sunduklarını hatırlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, "Şehrimizde yapılmakta olan bu güzel çalışma için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bu tür etkinlikleri her şekilde destekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu güzel etkinliklerin, bu güzel şehirdeki güzel sanatseverlerin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Büyükşehir olarak sanatçı ve sanatseverlere katkı sunmanın önemi doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz da şöyle konuştu:

"Kentimizde bu tür organizasyonların olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, kültüre her daim gerekli katkıyı vermek için ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda İçel Sanat Kulübü'nün düzenlemiş olduğu mizah günlerinde de desteklerimizi sunduk. Bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Mersin Mizah Günleri'nin gelenekselleşmesini istediklerini dile getiren İSK Başkanı Fatih Alkar ise şunları söyledi:

"Eksiklerimizi gidererek Mizah Günleri'ni 5, 10 diye devam ettirmek istiyoruz, bizden sonraki arkadaşlarımızla birlikte. Bu yıl 28. Arkeoloji Günleri'ni yapacağız. Mizaha da bu kentin, ülkemizin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz, bu bütünsellik içerisinde etkinliğimizi gerçekleştirmeye çaba gösteriyoruz."

Kamuoyunda 'Mandıra Filozofu' olarak tanınan sanatçı Müfit Can Saçıntı, Mersin Mizah Günleri'nin Türkiye'de benzeri olmayan bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Saçıntı, "Bu da Mersin'in bir ayrıcalığı. Sanatla iç içe, çok aydın bir şehir. Zaten hep biliyoruz ama bugün de sanatla ilgili başka yönlerine şahitlik ettik Mersin'in. Güzel, sanatsever, aydın insanların olduğu güzel bir şehrimiz. Biz de buraya gelmekten her zaman mutlu oluyoruz" diye konuştu.