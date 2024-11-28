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Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Açıldı

Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Açıldı
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Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Kuzey Makedonya'nın Merkez Jupa bölgesinde bağlama kursu açarak Türk kültürünü yaşatmayı hedefliyor. Kursa yoğun ilgi gösteren yaklaşık 30 öğrenci, geleneksel müzik aletini öğrenmek için kayıt yaptırdı.

MERKEZ Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Makedonya'nın batısında bulunan, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden Merkez Jupa'da bağlama kursu açtı.

Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Başakşehir Belediyesinin desteğiyle Merkez Jupa'daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda verilecek bağlama kursunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un Merkez Jupa ziyareti sırasında gündeme gelen ve Türk toplumu tarafından talep edilen bağlama kursunu açtıklarını söyledi.

Kursa yoğun ilgi olduğunu belirten Konak, "Merkez Jupa'da bağlama kursumuza yaklaşık 30 kişi katılacak. Bu değerli Türk çalgısını burada gençlerimize öğretmek ve gelecek kuşaklara aktarmak noktasında organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Konak, Üsküp YEE ve diğer Türk misyonları olarak Kuzey Makedonya'nın doğusundan batısına Türk toplumundan gelen talepleri yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Bağlama kursunun hafta sonları verileceğini belirten Konak, bağlamaları gönderen Başakşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konak, yaklaşık 6 ay sürecek kursu yoğun ilgi nedeniyle devam ettirebileceklerini söyledi.

"Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır"

Merkez Jupa Belediye Başkanı İbrahim de desteklerinden dolayı Üsküp Büyükelçisi Ulusoy'a teşekkür etti.

Kursun bölge halkı için faydalı olacağına inandığını belirten İbrahim, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birkaç ay sonra aynı yerde toplanıp bu organizasyonun meyvelerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Bağlama kursunu verecek olan Alpay Çako da öğrencilerin bağlamaya ilgisinin sevindirici olduğunu belirterek, "Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır." dedi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
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