Menderes'te düzenlenen Zeybek Köy Kültür Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Akbelen'de yaşanan ağaç katliamına direnenleri unutmadı.

Zeybek Kültür Sanat Turizm Kooperatifi tarafından Menderes Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Zeybek Köy Kültür Şenlikleri coşkuyla gerçekleşti. Çatalca'da gün boyu süren etkinlikte zeybek kültürünün en güzel örnekleri yaşandı. Şenliğe Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın konuşması damga vurdu.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, " Şenliğin hayata geçmesinde emeği olan herkese tüm Menderesli hemşerilerim adına teşekkür ederim. Bu toprakların insanı olarak, bu toprakların kültürünü yaşatmak adına gereken tüm desteği ben ve ekip arkadaşlarım vermeye devam edeceğiz. Bizim kökümüz olan bu toprakların yemeğinden, kıyafetine, sanatından, üretimine kadar her şeyinin, bizi biz yapan, bir arada sevgi dolu durmamızı sağlayan, işin özeti Ege'li bir toplum olmamızı sağlayan temeller olduğunu biliyorum. Tabii Ege'nin kökü, kültürü, sanatı deyince akla ilk gelenin zeybek olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu tür şenlikler zeybek kültürünün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir noktada duruyor. Bu nedenle bu şenliğimize her yıl devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

AKBELEN'E MESAJ

Konuşmasında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda özel bir şirketin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına da değinen Başkan Vekili Özkan, " Muğla Akbelen'de doğa katliamı yaşanıyor. Buna dur demek isteyen insanlara da ne yazık ki sert müdahalelerde bulunuluyor. Buradan Akbelen'de ağaç katliamına karşı direnen Efelere selam gönderiyor ve diyorum ki; Biz Ege'liler ancak zeybek oynarken diz çökeriz" diye konuştu.