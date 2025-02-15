Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Melikgazi Belediyesi'nden Çocuk Korosu Desteği

Melikgazi Belediyesi'nden Çocuk Korosu Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesinin çocuk korosu, müzik sever çocukların yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların sanatsal gelişimini desteklemek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Melikgazi Belediyesinin çocuk korosu, müzik sever çocukların yeteneklerini geliştirmesine destek oluyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların her alanda olduğu gibi sanat alanında da düşüncelerini özgürce ifade etmeleri, kendilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için belediye olarak destek verdiklerini belirtti.

Çocukların sanatsal yeteneklerini desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Müziğe ilgili ve şarkı söylemeyi seven, müzikal yeteneği olan, ritim duygusunu geliştirmek isteyen 10-13 yaş arası çocuklarımıza özel Melikgazi Belediyemizde çocuk korosu eğitimi düzenlemiştik. Çocuk koroları, analitik zekaya katkı sağlaması, çocukların şarkı söyleme becerilerini, müzikal yeteneklerini ve müzik sevgilerini geliştirmeleri için güzel bir imkan sağlıyor. Bu korolar, müzikal yeteneğin erken yaşta tespit edilmesi adına da önemli. Çocuğun müzikal ve sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlayan koromuz, çocuk yaş grubuna uygun bir şekilde veriliyor. Bu proje, çocuklarımızın müzikle erken yaşta tanışarak, sanatsal gelişimlerini destekliyor. Melikgazi'de sanatsal anlamda çocukların gelişmelerine katkı sunduğumuz her projemize tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Koromuz talep oldukça devam edecek."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
img

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
img

Türkiye'de en çok bu yerler arandı
img

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.