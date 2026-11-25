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DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleneksel El Yapımı Kağıt alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı verilen Melek Süreyya Tok, geleneksel sanatın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Geleneksel el sanatlarının korunması ve yaşatılması amacıyla çalışmalar sürerken, Düzce'de el yapımı kağıt sanatının temsilcilerinden Melek Süreyya Tok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleneksel El Yapımı Kağıt alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı ile belgelendirilen Melek Süreyya Tok, geleneksel sanatın kültürel miras içerisindeki önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen görüşmede el yapımı kağıt sanatının yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi ele alındı. Geleneksel üretim yöntemleriyle sürdürülen el yapımı kağıt sanatı, kültürel değerlerin korunması ve geçmişten günümüze uzanan el sanatları geleneğinin devam ettirilmesi açısından önem taşıyor.

Melek Süreyya Tok'un Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak belgelendirilmesi de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına yönelik çalışmaların önemini ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı