Meksika'nın en büyük ikinci şehrindeki ilk otizm merkezine 'Türkiye'nin adı verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın en büyük ikinci kentindeki ilk otizm merkezine "Türkiye"nin adının verildiğini bildirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın en büyük ikinci kentindeki ilk otizm merkezine "Türkiye"nin adının verildiğini bildirdi.

TİKA Meksika Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, ülkenin en kalabalık üçüncü eyaleti Jalisco'ya bağlı Guadalajara Belediyesinde, 15 ila 45 yaş aralığındaki dezavantajlı ve otizmlilere yönelik, şehrin ilk mesleki eğitim merkezini açtı.

TİKA ile Guadalajara Belediyesi iş birliğinde açılan otizm merkezine "Türkiye"nin adı verildi.

Proje kapsamında, ayda en az 1000 kişiye hizmet vermesi beklenen; bilgisayar, tekstil, bahçıvanlık, geleneksel pinyata yapımı, temizlik ve pasta atölyelerinin malzeme ve ekipmanları TİKA tarafından teslim edildi.

Projenin açılış töreni; Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, TİKA Meksika Program Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Guadalajara Ailenin Kalkındırılması Kurumu (DIF) Başkanı Maye Villa Lemus ve Guadalajara Belediye Başkanı Pablo Lemus Navarro'nun katılımıyla 5 Ekim'de yapıldı.

TİKA, 2011'den yana Meksika'da faaliyet gösteriyor

Büyükelçi Tuğ, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, tarihi ve sosyal anlamda küresel bir markaya dönüştüğüne dikkati çekerek TİKA'nın Meksika'da kalkınma ve iş birliği alanında 2011'den bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

TİKA'nın Meksika'da çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ve buradaki çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan Tuğ, TİKA'nın hem Meksika'da hem bölgede referans teşkil edecek kalkınma iş birliği projelerine imza atacağına inandığını dile getirdi.

Guadalajara Belediye Başkanı Navarro ise kentin işlevsel bir otizm merkezi haline getirilmesinde emeği olan Guadalajara Belediyesi ve TİKA arasında yapılan güçlü iş birliği için teşekkür etti.

TİKA ile belediyenin ortaklaşa başarı sergilediğini anlatan Navarro, "Otizm Mesleki Eğitim Merkezi'nin yalnızca Gudalajara Belediyesinde ikamet eden vatandaşlar ile sınırlanamayacağını, merkezin bir büyük vizyonu ile hayata geçirildiğini görmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Navarro, TİKA ile yaptıkları iş birliği sayesinde Türkiye ile ilişkilerin ivme kazandığını ve bu doğrultuda Guatemala Belediyesi ile Türkiye'den bir belediyenin kardeş şehir olması hususunda talepte bulunacağını belirtti.

Jalisco eyaleti, 0-44 yaş arası 386 bin 577 kişi ile 2020'de, engelli nüfus açısından ülkenin en yüksek sayıdaki eyaleti olarak kayıtlara geçti.