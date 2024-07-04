Mehmet Erdem Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde sahne aldı
Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamındaki konserlerde şarkıcı Mehmet Erdem, hayranlarıyla buluştu. Erdem, sevilen şarkılarını seslendirirken, konserdeki müzikseverler de şarkılara eşlik etti. Konserlerin son gününde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Mehmet Erdem'e çiçek takdim etti. Kırkpınar Konserleri, Hüsnü Şenlendirici ve Bengü konserleriyle devam edecek.
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı.
Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen konserlerin dördüncü gününde şarkıcı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu.
Konserde Erdem, "Gibi gibi", "Acıyı sevmek olur mu", "Yaz dostum" gibi eserleri seslendirdi.
Zaman zaman sağanağın etkili olduğu konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkarak Erdem'e çiçek takdim etti.
Kırkpınar Konserleri kapsamında yarın gece Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı konser serisi 6 Temmuz Cumartesi günü Bengü konseriyle sona erecek.
Hafta boyunca gerçekleştirilecek tüm konserler 21.00'de başlayacak.