Mehmet Erdem'in 'Sevdalılar Beni Anlar' Şarkısının Video Klibi Yayınlandı

Mehmet Erdem'in Ferdi Tayfur'un klasikleşmiş şarkısı 'Sevdalılar Beni Anlar'ın video klibi, yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato'da kaydedildi. Klipte Mehmet Erdem'e kendi orkestrası da eşlik etti. Şarkının video klibi tüm müzik platformları ve sanatçının Youtube kanalında yayında.

Sanatçının konserlerinde de sık sık yer verdiği; Ferdi Tayfur'un klasikleşmiş şarkılarından olan "Sevdalılar Beni Anlar";

Mehmet Erdem'in kendine özgü yorumu ve Alper Atakan imzalı aranjesi ile albümde öne çıkan eserlerden olmakla beraber, aynı zamanda büyük ustaya da saygı duruşu niteliğinde.

Klipte Orkestrası Eşlik Etti!..

"Sevdalılar Beni Anlar"ın video klibi, yönetmen Onur Kök tarafından Rota Plato'da kaydedildi.

Klip çekiminde başarılı sanatçıya kendi orkestrası da enerjik performansıyla eşlik etti.

Mehmet Erdem – "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısının video klibi tüm müzik platformları ve sanatçının Youtube kanalında yayında..