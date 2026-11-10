MDOB'un 'Tango Del Mar' konseri 12 Kasım'da Mersin'de sahnelenecek

MDOB'un 'Tango Del Mar' konseri 12 Kasım'da Mersin'de sahnelenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzik ve baleyi tangoyla buluşturan 'Tango Del Mar' konserini 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Konserde tango koreografileri müzik ve baleyle sahneye taşınacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müzik ve balenin tangoyla uyumunu sahneye taşıyacak "Tango Del Mar" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'un açıklamasına göre, tangonun kendine özgü tutkulu dünyasının klasik ve modern dokunuşlarla yorumlandığı konser, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek.
Kemanda Marina Kvlividze, kontrbasta Hakan Özhan, gitarda Atahan Kaya'nın performans sergileyeceği konserde, piyanist Rufina Usmanova ve flüt sanatçısı Özge Salar Berber de seyirci karşısına çıkacak.
Gecenin dans performanslarında Figen Özal ve Ali Kemal Koçak sahne alacak.
Müziğin ritmine eşlik eden koreografiler, tango kültürünün zarafetini ve tutkusunu sahneye taşıyacak.
Sanatseverler, tangoyu müzik ve baleyle buluşturan konseri deneyimleme fırsatı bulacak.???????