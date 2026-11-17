MDOB 'İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam' konserini 19 Kasım'da Mersin'de sunacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MDOB, 'İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam' konserini 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Piyanoda Artem Reutov'un performans sergileyeceği konserde soprano, mezzo soprano, tenor ve bariton solistler sahne alacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "İtalyan Ezgileriyle Bir Akşam" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, İtalyan müziğinin melodilerini sahneye taşıyacak konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Piyanoda Artem Reutov'un performans sergileyeceği konserde, soprano Ayşegül Devrim Dinçer, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Sezgin Hamızoğlu ve bariton Mehmet Erkoç sahne alacak.
Kaynak: AA