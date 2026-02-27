Haberler

Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği

Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğinde yardım kolileri hazırlayıp ramazan sevincini paylaştılar. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği sosyal ve eğitsel etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, hazırladıkları yardım kolileri, çaldıkları davul, okudukları mani ve ilahilerle ramazan sevincini yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye yönelik ülke genelinde çeşitli eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Marmaris'teki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri ürünlerle oluşturdukları yardım kolilerini Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel'in katılımıyla hazırladı.

Sınıflar ramazan temalı süslemeler ve çiçeklerle donatılırken, ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak amacıyla davul çalan, ilahi söyleyen öğrenciler mani okudu.

Etkinlikler kapsamında hazırlanan gıda kolileri, öğrenciler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak dayanışma bilincinin pekişmesine katkı sağlandı.

Kaymakam Nurullah Kaya, ramazan ayının yalnızca bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda vefa, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin