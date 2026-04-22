Marmaris'te fotoğraf tutkunları bir araya geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği tarafından düzenlenen haftalık toplantı, bölgedeki fotoğraf topluluklarının katılımıyla geniş kapsamlı bir sanat etkinliğine dönüştü. Etkinlikte çeşitli fotoğraf sunumları yapıldı ve 'Sokağın Ruhu' temalı fotoğraf seçkisi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği tarafından düzenlenen haftalık toplantı, bölgedeki fotoğraf topluluklarının katılımıyla geniş kapsamlı bir sanat etkinliğine dönüştü.

Marmaris'te gerçekleştirilen etkinliğe, Muğla Fotoğraf Sanatı Derneği ve Datça Fotoğraf Topluluğu üyeleri konuk oldu. Programın ilk bölümünde derneğin geçmiş hafta faaliyetleri değerlendirilirken, gelecek dönemde yapılacak etkinlikler hakkında üyelere bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında MUFSAT üyeleri Mustafa Gök "Camdan Cana", Gökçen Yenice "İpin Yolculuğu", Mukaddes Bozdoğan "Kimliksiz Yüzler" ve Nevruz Talay "Ulucanlar" isimli fotoğraf sunumlarını gerçekleştirdi.

-"Sokağın Ruhu" seçkisi yapıldı

Toplantının devamında MUFSAT Başkanı Deniz Aydemir tarafından "Sokağın Ruhu" temalı mart ayı fotoğraf seçkisi yapıldı.

Fotoğrafçıların çalışmalarının değerlendirildiği seçkide Tayfun Mavi birinci, Ali Uysal ikinci, Seval Genç ise üçüncü oldu. Cuma Yurtseven ve Seval Genç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı Resul Yazıcı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki fotoğraf dernekleri arasındaki dayanışmanın önemine değinerek, paylaşımlarıyla akşamı güzelleştiren tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
