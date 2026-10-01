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Marmaris Kaymakamı Kaya, Yaşlılar Günü'nde saygı ve minnet vurgusu yaptı

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Marmaris Kaymakamı Kaya, Yaşlılar Günü'nde saygı ve minnet vurgusu yaptı
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kaya, yaşlıların tecrübeleriyle geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu, toplumun en kıymetli değerlerinden olduğunu, onlara duyarlılığın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kaya, mesajında, yaşlıların hayat tecrübeleri, bilgi ve birikimleriyle geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü oluşturduğunu, toplumun en kıymetli değerlerinden olduğunu belirtti.

Büyüklere duyulan saygı ve minnetin toplumsal dayanışma ile aile bağlarının en güzel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, onların tecrübelerinden faydalanmanın, ihtiyaç ve beklentilerine duyarlılıkla yaklaşmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kaya, Marmaris'te yaşayanlar ve tüm yaşlıların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kaynak: AA
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