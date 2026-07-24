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Marmaris Kaymakamı'ndan AA'ya Basın Bayramı Ziyareti

Marmaris Kaymakamı'ndan AA'ya Basın Bayramı Ziyareti
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Marmaris Bürosunu ziyaret etti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Marmaris Bürosunu ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, AA Marmaris Büro Sorumlusu Başmuhabir Sabri Kesen tarafından karşılandı.

Ziyarette ajansın Marmaris'teki çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Anadolu Ajansının tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yaptığını belirten Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA, dünya ve Türkiye'nin yanı sıra Marmaris'te de objektif ve doğru habercilik anlayışını başarıyla sürdürüyor. Bu anlayış ve özveriyle çalışan ajans çalışanlarını tebrik ediyor, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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