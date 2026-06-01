Tarihi kent Mardin, bayramda turistlerin gözdesi oldu

Tarihi taş evleri ve kültürel mirasıyla Mardin, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler Dara Antik Kenti başta olmak üzere tarihi alanları gezdi, kentte bayram sonrası da yoğunluk devam ediyor.

Tarihi taş evleri, kadim sokakları ve kültürel mirasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Mardin, Kurban Bayramı'nda turistlerin gözde rotalarından biri oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen ziyaretçiler, başta Dara Antik Kenti olmak üzere tarihi ve turistik alanları gezdi. Bayram süresince yaşanan yoğunluğun bayram sonrasında da devam ettiği kentte, yaz aylarında ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

Kenti gezmek için Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldiğini belirten Berivan Baraj, Mardin ve Midyat'taki tarihi mekanları ziyaret ettiklerini söyledi. Kentte gezilecek çok sayıda yer bulunduğunu ifade eden Baraj, tarihi eserleri yakından görmenin ve geçmişleri hakkında bilgi edinmenin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

İzmir'den gelen Atilla Ersen, Dara Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu kaydederek, bölgeyi "turizm cenneti" olarak nitelendirdi. Kentte yoğun bir ilgi ve kalabalık bulunduğunu söyleyen Ersen, burayı yeni yeni duymaya başladığını ve tanıtımının artması gerektiğini ifade etti.

Ersen, halk arasında "zindan" olarak bilinen su sarnıcının oldukça büyük olduğunu, İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan daha etkileyici bir yapı gördüklerini, bölgenin Bizans dönemine ait izler taşıdığını ve İpek Yolu üzerindeki konumunun geziyi daha anlamlı hale getirdiğini söyledi.

Taşların içine oyularak oluşturulan yaşam alanlarının dikkat çekici olduğunu belirten Ersen, Mardin'in Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ederek herkesi kenti ziyaret etmeye davet etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
