Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantısı Midyat'ta Gerçekleştirildi

Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, temmuz ayı toplantısını Midyat ilçesinde düzenledi. Toplantıya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve Mardin Anıtlar Bölge Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Şahin, kurul üyelerine ilçede yürütülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu temmuz ayı toplantısını Midyat ilçesinde gerçekleştirdi.

Mardin Anıtlar Bölge Kurul Başkanı Celalettin Alkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Anıtlar Bölge Kurul Başkan yardımcısı Mustafa Korumaz ve kurul üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Mardin Anıtlar Bölge Kurulu Başkanı Celalettin Alkan ve kurul üyelerine ilçede yürütülen çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Şahin, "Matiate yeraltı şehrimizin restorasyon projesi başta olmak üzere ilçemizde devam eden Sokak Sağlıklaştırma Projemize ve Midyat için yapılan bu çalışmalara katkıları için teşekkür çok teşekkürler. Tarihi ve turistik ilçemiz ve Midyat halkı için çalışmalar hayırlı uğurlu olsun." dedi.