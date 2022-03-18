Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni - Haberler

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Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Kültür Sanat
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Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi düzenlenen tören ve programla kutlandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

MARDİN - Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi düzenlenen tören ve programla kutlandı.

Artuklu ilçesinde Selen Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti başkanları, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, öğrenciler tarafından hazırlanan ve Çanakkale türkülerinden oluşan müzik dinletisi devam etti. Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği 'Çanakkale Geçilmez' adlı tiyatral gösteri ile son buldu.

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Kültür Sanat

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Artuklu, Mardin, Kültür Sanat, Haberler

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