Haberler

Maral, Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Konseri Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Maral, Bingöl'de konser verdi. Maral, konser sırasında Filistin'e destek mesajı da verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Maral, Bingöl'de konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Şarkıcı Maral, şenliklerin 4'üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu. 'Gönülden Türküler' grubu solistleri Yeşim Köksal ve Bilal Samancı ise yöreye özgü türkülerle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Maral, Filistin bayraklı atkı takarak, "Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımızda da acı var. Filistin'de kardeşlerimiz zulüm görüyor. Allah nasip ederse bu kavga bitene kadar, bu zulüm son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Sözümüz söz olsunö dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.