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Manisalı fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Işığı Paylaşmak Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda iki ödül birden kazandı. İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin eğitim ortamındaki anlarını fotoğraflayan Aybey, bir mansiyon ve bir sergileme ödülüne layık görüldü.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen 1. Işığı Paylaşmak Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Öğretmenlik mesleğinin önemini ve öğretmenlerin öğrencilerin hayatındaki rolünü fotoğraf sanatıyla anlatmayı amaçlayan yarışmaya 200 fotoğrafçı, 660 eserle katıldı.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen yarışmada Manisa'dan katılan fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, elde ettiği iki ödülle önemli bir başarıya imza attı. Aybey, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan öğretmenler ve öğrencileri konu alan fotoğraflarıyla bir mansiyon ve bir sergileme ödülü kazandı.

Aybey'in ödül kazanan fotoğraflarında, Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı öğretmenleri Emel Köksal ve Emel Karabıçak'ın öğrencileriyle kurduğu iletişim, atölye çalışmaları ve eğitim sürecindeki rehberlik anları yer aldı.

Öğretmenlerin öğrencilerine yol gösteren, onları destekleyen ve mesleki gelişimlerine katkı sunan çalışmalarını fotoğraf karelerine yansıtan Aybey'in eserleri, seçici kurul tarafından ödüle değer bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklanan yarışma sonuçlarında Manisa'dan iki ödülün kazanılması, kentteki kültür ve sanat çevrelerinde de memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı