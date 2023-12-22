Manisa'daki Fatih Kulesi Şehzadeleri Anlatan Müzeye Dönüştürülecek

"Şehzadeler kenti" Manisa'daki Fatih Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Osmanlı Dönemi'ndeki şehzadelik sistemi ile şehzadeleri anlatan müzeye dönüştürülecek.

Sultan 2. Murad döneminde yaptırılan Manisa Sarayı, 17. yüzyılın başına kadar "saray-ı şehzadegan (şehzade sarayı)" olarak kullanıldı.

Fatih Sultan Mehmed'in yanı sıra Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murad ve 3. Mehmed, şehzadelikleri döneminde burada ikamet etti.

Sultan 2. Murad da tahtı oğlu Fatih Sultan Mehmed'e bıraktığı dönemde Manisa Sarayı'nı kullandı.

Sultan 3. Mehmed döneminde şehzadelerin sancağa çıkma geleneğine son verilmesiyle işlevini yitiren saray, zamanla bazı yapılarını kaybetti.

Yunan işgali döneminde çıkan yangında tamamen yanan saraydan geriye sadece "Fatih Kulesi" kaldı.

Restorasyon çalışmaları 2 yıldır sürüyor

Kule, 1955'ten sonra Türk Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi.

Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2 yıl önce kulenin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında kulenin dış cephesindeki özgün olmayan sıva kaldırıldı.

Cephesi ve zemini güçlendirilen kulenin orijinaline uygun şekilde cihannüması (camlı taraça) da yapıldı.

"Türkiye için önemli bir eser"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AA muhabirine, Manisa'nın "şehzadeler kenti" olarak anıldığını hatırlattı.

Kulenin Fatih Sultan Mehmed'in şehzadeliği döneminde saraya ekletildiğini belirten Sudak, şöyle dedi:

"Biz burada Fatih'in hayallerini gerçekleştirmek üzere notlar aldığına, eğitim aldığına inanıyoruz. Elimizde buna dair belgeler de var. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u nasıl fethedeceğini Manisa Sarayı'nda, hatta bu kulede hayal ettiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Manisa ve bölge için hatta Türkiye için önemli bir eser burası."

"Kule Müze"

Yapının restorasyonunun çok dikkatli bir şekilde yapıldığını ve çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Sudak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 120-130 yıldır kule, üzeri sıvayla kapatılmış ve formu bozulmuş bir şekilde olduğu için insanlar buranın ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Biz de insanlar, buranın ne olduğunu öğrensin, ziyaretçilerimiz Manisa Sarayı'nın neye benzediğini, Manisa Sarayı'nda neler olduğunu öğrensinler, şehzadelik sisteminin ne olduğunu anlayabilsin diye kuleyi müze alanına dönüştüreceğiz. 'Fatih Kulesi', 'Müze Kule' ismiyle gelecek nesillere Manisa Sarayı'nı, Manisa'daki şehzadelik sistemini, burada yetişen 5 padişahı, gelen 2. Murad'ı ve onlarca şehzadelerin hayatını burada öğrenebilecekleri bir müzeye dönüşecek. Şehzadelerin günlük yaşamlarından kesitler, saray hayatı, eğitim süreçleri gibi kesitler olacak."

Kulenin, 1800'lerin sonundaki 1900'lerin başındaki eski fotoğraflardaki görünümüne kavuştuğunu aktaran Sudak, "Yakın zamanda da inşallah çalışmaları tamamlayıp, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlayıp, yeni yılın ortasında da tüm Manisalıların ve şehri ziyaret eden herkesin beğenisine sunulacak." diye konuştu.

Kulenin yıllarca Türk Kızılay tarafından kullanıldığını hatırlatan Sudak, yapının zemin katında Türk Kızılaya da bir sergi bölümü ayıracaklarını sözlerine ekledi.