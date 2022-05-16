Manga figürlerine dönüşen fantastik kahramanlar 36. Gençlik Günleri'nde sahne aldı - Haberler

36. Gençlik Günleri kapsamında Japon Sanat Merkezi ve İBB Şehir Tiyatroları (İBBŞT) işbirliği ile düzenlenen Büyük Cos-Power Buluşması, Müze Gazhane'de her yaştan anime tutkunu genci ağırladı.

İBBŞT'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2017 yılında Comikon - İstanbul Festivali ile başlayan Cos-Play etkinliği pandemi sonrasında Müze Gazhane'de yeniden sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Comikon İstanbul Festivalie Kurucusu Dr. Erdal Küçükyalçın, Japon kültür geleneğinde var olan fantastik karakterlerin Manga figürlere dönüşüm öyküsü anlattı.

Cos-Power söyleşileri ile Manga dünyasının kapılarının aralandığı etkinlikte gün boyu düzenlenen anime bilgi yarışmalarıyla gençler hem bilgilerini paylaştı, hem de ödüller kazandı.

Ayrıca katılımcılar manga boyama, mangada yüz ve ifade çiziminin nasıl yapıldığını gösteren etkinliklere katıldı.

Manga Academy Öğrencileri Karakter Tasarımı Sergisi Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi Fuayesi'nde, Tiyatro Kostümleri Sergisi Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nin önündeki meydanda yapıldı.

Cos-Playerların kostümlerini giyerek podyumda yaptıkları defilede gençler, renkli kıyafetleriyle Japonya'nın fantastik dünyasını İstanbul'a taşıdı.