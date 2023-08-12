Maltepe Belediyesi'nin Müzeleri ve Kütüphaneleri Ziyaretçilerini Bekliyor

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bulunan Dinozor Müzesi, Oyuncak Müzesi ile panoramik manzaraya sahip H. Senih Tongsir Kütüphanesi ve Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi, yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor. Müzeler ve kütüphaneler hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde ziyaret edilebilecek.

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bulunan Dinozor Müzesi, Oyuncak Müzesi ile panoramik manzaraya sahip H. Senih Tongsir Kütüphanesi ve Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi, yaz tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren müzelerini; yılın ilk sekiz ayında 11 bin 500 kişi, Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi'ni 12 bin 700 kişi, H. Senih Tongsir Kütüphanesi'ni ise 14 bin 400 kişi ziyaret etti. Dinozor Müzesi'nde ziyaretçiler, 66 milyon yıl önce soyları tükenen dinozor türleri hakkında bilgi sahibi olup dinozorları yakından tanıyor. Doğal yaşam ortamı tasarımına sahip müzede özel ses ve ışık efektleri ile hareket eden dinozor maketleri bulunuyor. Müzede gerçek dinozor boyutlarında yapılmış bir dinozor iskeleti de yer alıyor.

Oyuncak Müzesi'nde ise karikatürist ve çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Yalvaç Ural ile çağdaş Türk kadını Esin Germen Giz'in sergilenmek üzere bağışladığı oyuncak, el işi bebek ve çok çeşitli çocuk oyuncaklarını kapsayan geniş bir koleksiyonu yer alıyor. Müze her kuşaktan insanı oyuncaklarla keyifli bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Maltepe Belediyesi'nin kütüphaneleri hafta içi 09.00-17.00, müzeleri ise hafta içi ve hafta sonu 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.