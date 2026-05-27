"Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle Marmaris'e 2 bin 670 turist geldi

Malta bayraklı Mein Schiff 5 gemisi, 2 bin 670 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Rodos Adası'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 670 yolcu ve 922 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
