Malkara'da SMA Hastası Çocuk İçin Yardım Kampanyası Sonuçlandı

Malkara'da SMA Hastası Çocuk İçin Yardım Kampanyası Sonuçlandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen etkinlikte, SMA hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden yetkililer, SMA'lı çocuklar için dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için balon uçuruldu.

Belediye Açık Düğün Salonu'nda düzenlenen programda katılımcılar gökyüzüne Hulusi Sert için mavi balonlar bıraktı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, programda yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ise kampanyanın tamamlanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu süreçte emek veren, destek olan ve yüreğini ortaya koyan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hulusi evladımıza sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diliyorum. Umudumuz, birlikteliğimiz ve dayanışmamız tüm SMA'lı çocuklara umut olsun." diye konuştu.

Fotoğraf çekimiyle sona eren programa Sert ailesi, SMA'lı çocuklar ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Kültür Sanat
