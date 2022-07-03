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Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor

AA - Okan Coşkun - Kültür Sanat
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Kemal Sunal bal mumu heykelinden görüntü Anı odasından ve ziyaretçilerden görüntü Ziyaretçilerden Veysel Uğraş'ın konuşması Anı odasını ziyaret eden Büşra Uğraş'ın konuşması Ziyaretçilerden Bülent Taşkın'ın konuşması Müze sorumlusu İrfan Tunay'ın konuşması Malatya'daki Kemal Sunal anı...

Kemal Sunal bal mumu heykelinden görüntü

Anı odasından ve ziyaretçilerden görüntü

Ziyaretçilerden Veysel Uğraş'ın konuşması

Anı odasını ziyaret eden Büşra Uğraş'ın konuşması

Ziyaretçilerden Bülent Taşkın'ın konuşması

Müze sorumlusu İrfan Tunay'ın konuşması Malatya'daki Kemal Sunal anı odası ziyaretçilerini ağırlıyor

MALATYA - Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Malatya'daki anı odası, sanatçının ölüm yıl dönümünde ziyaretçileri ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevine gelen ziyaretçileri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın "Hababam Sınıfı" filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykeli karşılıyor.

Ziyaretçiler, anı odasında Sunal'ın balmumu heykelinin yanı sıra filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Öğretmen Veysel Uğraş, AA muhabirine, anı odasını ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kemal Sunal'ı rahmetle andıklarını belirten Uğraş, "Anı evindeki bal mumu heykeli birebir aynı. Müzede birebir hayatını, yaşantısını öğrenmiş olduk. Kemal Sunal'a olan özlemimiz gitti ve duygulandık. Tebessüm ederek tekrar yaşadık o günleri." dedi.

Anı odasını ziyaret eden Büşra Uğraş da anı evini çok beğendiğini ifade etti.

Anı evinin bulunduğu Sanat Sokağı'nı da çok beğendiğini aktaran Uğraş, "Müze çok güzel, çok hoşuma gitti. Ücretsiz bir şekilde halka imkan sunulması çok güzel, gerçekten çok beğendim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Bülent Taşkın da çocukluğunun Kemal Sunal'la geçtiğini anlatarak, "Bütün filmleri günümüzde olan olayları anlatıyor. Bizi bazen üzdü, bazen düşündürdü. Hem mutlu etti hem güldürdü. Kemal Sunal unutulmayacak bir sanatçı." ifadesini kullandı.

Müze sorumlusu İrfan Tunay ise Sanat Sokağı'nın ziyaretçiler tarafından beğenildiğini anlattı.

Müze hakkında bilgi veren Tunay, "Burası yılda 110 bin ziyaretçi ağırlıyor. 7'den 70'e ülkenin her kesiminden ziyaretçi geliyor. Kemal Sunal odamız en çok ilgi gören odadır. Ölüm yıl dönümü dolayısıyla gelen ziyaretçilerimiz daha da artıyor." diye konuştu.

AA / Okan Coşkun - Kültür Sanat

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