Malatya'da Kültür Yolu Festivali Yapıldı

Malatya'da Kültür Yolu Festivali Yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Malatya'nın Darende ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türk sinemasının klasiklerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile sanatçılar sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Malatya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Darende'de etkinlikler gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde bulunan meydanda gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılar sahne aldı.

Etkinlikte açık havada Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi.

Darende Belediyesi Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı açıklamada, kültür ve sanatın ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirtti.

Kentin 42 noktasında düzenlenen etkinlikler, 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Kültür Sanat
