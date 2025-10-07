Malatya'da Kültür Yolu Festivali Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Malatya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Darende'de etkinlikler gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde bulunan meydanda gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı sanatçılar sahne aldı.

Etkinlikte açık havada Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gösterildi.

Darende Belediyesi Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı açıklamada, kültür ve sanatın ilçenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirtti.

Kentin 42 noktasında düzenlenen etkinlikler, 12 Ekim'de sona erecek.