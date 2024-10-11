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Malatya'da Kore Kültür Günleri Başladı

Malatya'da Kore Kültür Günleri Başladı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri, 16 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Programda Kore kültürü ve sanatı tanıtılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Türk- Kore Kültür İletişim Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Günleri başladı.

Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkan Vekili Dr. Soyoung Young, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kore kültürünün yayılmaya başladığını söyledi.

Güney Koreli bir sanatçının ülkesinin ezgilerini seslendirmesinin ardından, ülkenin kültürünü yansıtan 53 eserden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Soyoung Young ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

Kore yemeği Kimbap yarışması ile çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği program 16 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Kültür Sanat

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