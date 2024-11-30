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Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi

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Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, yapımı tamamlanan 2 bin 313 kalıcı konut çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, yapımı tamamlanan 2 bin 313 kalıcı konut çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimi sürüyor.

Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla düzenlenen kura çekimi töreninde bin 159'u Yeşilyurt, 553'ü Hekimhan, 298'i Pütürge, 239'u Doğanşehir, 39'u Akçadağ ile 25'i Kale olmak üzere toplamda 2 bin 313 konut çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Son çekilen kuralarla birlikte Malatya'da, 19 bin 751 konut hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Konutlarına kavuşarak evlerini gezen hak sahipleri evleri çok beğendiklerini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emekleri geçenlere dua ettiklerini söyledi.

Malatya'da 2 bin 313 konutun kurası çekildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Kültür Sanat
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