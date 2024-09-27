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Maher Zain, Konya Mistik Müzik Festivali'nde Sahnede

Maher Zain, Konya Mistik Müzik Festivali'nde Sahnede
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Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Türk ve Filistin bayraklarıyla coşkulu bir kalabalığa konser vererek festivalin renkli performanslarına bir yenisini ekledi.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festival kapsamında Mevlana Meydanı'ndaki Zain'in konserine çok sayıda kişi katıldı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran kalabalık, sanatçının "Free Palestine", "Ya Nabi Salam Alayka", Thank You Allah" ve "Maşaallah" adlı eserlerini coşkuyla dinledi.

30 Eylül'e kadar sürecek festivalde yarın Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da Fas Kadiri Butşişi Sufi Müziği Topluluğu sahne alacak.

Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali için detaylı bilgiye "mistikmuzikfestivali.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat

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