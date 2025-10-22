Haberler

Louvre Müzesi, Soygunun Ardından Yeniden Açıldı

Fransa'nın Paris kentindeki Louvre Müzesi, 19 Ekim'de meydana gelen soygunun ardından yeniden kapılarını açtı. Ancak soygunun hedefi olan Apollo Galerisi, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacak.

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin pazar günü meydana gelen soygunun ardından bugün yeniden açıldığı bildirildi.

Fransa basını, 19 Ekim'de hırsızların 9 tarihi eseri çaldığı, bunlardan birinin daha sonra hasarlı şekilde bulunduğu soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi'ne ziyaretçi girişlerinin yeniden başladığını duyurdu. Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
