Louvre Müzesi, Soygunun Ardından Yeniden Açıldı

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin pazar günü meydana gelen soygunun ardından bugün yeniden açıldığı bildirildi.

Fransa basını, 19 Ekim'de hırsızların 9 tarihi eseri çaldığı, bunlardan birinin daha sonra hasarlı şekilde bulunduğu soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi'ne ziyaretçi girişlerinin yeniden başladığını duyurdu. Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı kaydedildi.