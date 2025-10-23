Louvre Müzesi Müdürü İstifa Etti!

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, tarihi eserlerin çalındığı soygunun önlenmesinde başarısız olduklarını kabul ederek istifasını sundu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars'ın, dün, Senato Kültür Komisyonu'nda ifade verdiği bildirildi. Des Cars ifadesinde, hırsızların 7 dakikada yaptığı soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını belirterek, olayı kendileri açısından 'büyük bir başarısızlık' olarak nitelendirdi. Des Cars, 'sorumluluğunu kabul ettiğini' söyleyerek, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu fakat istifasının reddedildiğini kaydetti.

Des Cars, soygun sırasında alarmların çalıştığını ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve Apollo Galerisi'ni gösteren kameranın ise farklı bir yöne baktığını vurgulayarak, müze içinde bir polis karakolu kurulması için öneride bulundu.