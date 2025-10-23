Haberler

Louvre Müzesi Müdürü İstifa Etti!

Güncelleme:
Paris'teki Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, müzede yaşanan tarihi eser soygunundaki güvenlik zaafları nedeniyle istifasını sundu. Olayın büyük bir başarısızlık olduğunu kabul eden Des Cars, istifasının reddedildiğini açıkladı.

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, tarihi eserlerin çalındığı soygunun önlenmesinde başarısız olduklarını kabul ederek istifasını sundu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars'ın, dün, Senato Kültür Komisyonu'nda ifade verdiği bildirildi. Des Cars ifadesinde, hırsızların 7 dakikada yaptığı soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını belirterek, olayı kendileri açısından 'büyük bir başarısızlık' olarak nitelendirdi. Des Cars, 'sorumluluğunu kabul ettiğini' söyleyerek, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu fakat istifasının reddedildiğini kaydetti.

Des Cars, soygun sırasında alarmların çalıştığını ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve Apollo Galerisi'ni gösteren kameranın ise farklı bir yöne baktığını vurgulayarak, müze içinde bir polis karakolu kurulması için öneride bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

