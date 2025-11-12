Lösemiyi Yenen Masal İçin Kutlama Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde lösemiyi yenen 7 yaşındaki Masal Özdirekcan için düzenlenen etkinlikte turuncu balon uçuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gördüğü lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşan minik Masal için Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Söke Şube Başkanı Zeynep Sungurhan tarafından Söke Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte kutlama pastası kesildi, havaya turuncu balonlar bırakıldı.

Sungurhan, gazetecilere, bu tür hastalıkla mücadele eden çocuklar için çeşitli çalışmalar yaptığını belirterek, "Masal 2 yıl önce lösemi hastasıydı. Masal hiç yılmadı. Gücünü hiç kaybetmedi. Bugün Masal'ın balon uçurma etkinliği yaptık. Artık 'lösemi bitti' diyoruz. Bugünü kutlamak için buradayız." dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren minik Masal da etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.