Lösemiyi Yenen Masal İçin Kutlama Etkinliği Düzenlendi
Aydın'ın Söke ilçesinde, lösemiyi yenen 7 yaşındaki Masal Özdirekcan için kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte turuncu balonlar uçuruldu ve kutlama pastası kesildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde lösemiyi yenen 7 yaşındaki Masal Özdirekcan için düzenlenen etkinlikte turuncu balon uçuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gördüğü lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşan minik Masal için Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Söke Şube Başkanı Zeynep Sungurhan tarafından Söke Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte kutlama pastası kesildi, havaya turuncu balonlar bırakıldı.

Sungurhan, gazetecilere, bu tür hastalıkla mücadele eden çocuklar için çeşitli çalışmalar yaptığını belirterek, "Masal 2 yıl önce lösemi hastasıydı. Masal hiç yılmadı. Gücünü hiç kaybetmedi. Bugün Masal'ın balon uçurma etkinliği yaptık. Artık 'lösemi bitti' diyoruz. Bugünü kutlamak için buradayız." dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren minik Masal da etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
