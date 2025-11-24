Haberler

Lösemi Hastası Çocuklar İyileşmelerini Balon Uçarak Kutladı

Lösemi Hastası Çocuklar İyileşmelerini Balon Uçarak Kutladı
Güncelleme:
Malatya'da lösemi tedavisi tamamlanan 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2,5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız, hastane önünde düzenlenen etkinlikte mutluluklarını balon uçurarak paylaştı. Aileleri, sosyal medyada duyurdukları etkinliğe yüzlerce kişi katıldı.

Malatya'da tedavileri tamamlanan lösemi hastası 10 yaşındaki Zümra Asmin Yaman ve 2,5 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız, mutluluğunu hastane önünde toplanan kalabalıkla balon uçurarak paylaştı.

İyileşince balon uçurmak istediklerini söyleyen Zümra Asmin Yaman ve Yusuf Eymen Balandız'ın aileleri, çocukların bu isteğini sosyal medyadan duyurdu ve herkesi hastane önüne balon uçurmaya davet etti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nin önüne ellerinde balonlarla gelen yüzlerce kişi, Asmin ve Eymen'in mutluluğuna ortak oldu.

Müzisyenlerin şarkılar söylediği etkinliğe İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve çocukların doktorları Prof. Dr. Arzu Akyay ve Dr. Öğr. Üyesi Yurday Öncül de katıldı.

Rektör Akpolat'ın üçten geriye saymasının ardından balonlar havaya bırakıldı.

"Büyüyünce doktorlarım gibi çocukları iyileştirmek istiyorum"

Asmin Yaman, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirterek, bu kadar kişinin geleceğini beklemediğini söyledi.

Katılan herkese çok teşekkür eden Asmin Yaman, "Çok heyecanlıydım. Kaç gündür bugünü bekliyordum. Çok mutluyum ama bir yandan da üzgünüm çünkü beraber tedavi gördüğüm arkadaşlarımla ayrılmak zorunda kalacağız. Onlara da buradan şifa diliyorum. Tedavim zor geçti ama bazen güzel günlerimiz de oldu. Sonuçta bitti. Büyüyünce doktorlarım gibi olmak istiyorum. Beni iyileştiren doktorlar gibi çocukları iyileştirmek istiyorum. İnşallah bu hayalim de gerçekleşir." diye konuştu.

Eymen'in annesi Elif Balandız da çocukların balon uçurma istediğini sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirerek, "Bu kadar kişiye ulaşacağını hiç tahmin etmiyordum. Herkes geliyor, hala da gelmekteler. Çocuğumun tedavisi de bitti, çok şükür. Tedavi süreci çok zor geçti ama çok şükür bitti, sadece kontrollerimiz kaldı, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılanlarsa bu anı paylaştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, iyileşmenin mutluluğunu diğer hasta çocukların da yaşamasını diledi.

