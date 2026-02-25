Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, uluslararası müzik listelerinde önemli bir başarıya imza attı. İlahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen Karatüre, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu.

İLAHİ TÜRÜNDE TARİHİ BAŞARI

Manevi teması ve yorumuyla dikkat çeken eser, kısa sürede dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamlarına ulaştı. Karatüre'nin Billboard listelerinde zirveye yerleşmesi, hem Türkiye'de hem de uluslararası müzik çevrelerinde yankı uyandırdı.

CELAL KARATÜRE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Celal Karatüre, aslen Samsunlu olup hayatını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, köklerinden aldığı müzikal mirası kendine has yorumuyla harmanlayarak dinleyicilerine sunmaktadır . Özellikle Samsun'un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre, Roman kültürünün samimiyetini ilahilerine yansıtmaktadır.

Kaynak: Haberler.com