Burdurlu öğrencilerden Romeo ve Juliet'e farklı yorum

BURDUR'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, William Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' eserini farklı yorumla seyirciyle buluşturdu.

Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve okulun İngilizce öğretmeni Selma İmir'in yönetmenliğinde sahneye taşınan gösteri, William Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' eserini farklı bir yorumla seyirciyle buluşturdu. İngilizce sahnelenen eser, tiyatro, dans, müzik ve görsel anlatımı aynı potada eriterek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Burdur Kültür Merkezi'ndeki programın sonunda öğrenciler uzun süre alkışlandı. Okul müdürü Hüseyin Işık, "Yaklaşık 1 yıl boyunca süren yoğun prova sürecinde öğrenciler yalnızca rollerini çalışmakla birlikte disiplin, ekip ruhu, sahne hakimiyeti ve sanat üretiminin sorumluluğunu da öğrendi. Bu yönüyle proje, bir tiyatro gösterisinin çok ötesinde eğitim ve sanatın iç içe geçtiği örnek bir çalışmaya dönüştü. Kültür ve sanat çevreleri tarafından takdirle karşılanan proje, Anadolu'nun herhangi bir şehrinde de ulusal ölçekte ses getirebilecek sanat çalışmalarının üretilebileceğini ortaya koydu. Bu tiyatroda 24 öğrenci rol aldı. 'Romeo and Juliet Dance Theatre', yalnızca gösteri olarak değil, gençlerin hayallerinin, emeğinin ve sanat sevgisinin sahneye yansıdığı güçlü bir başarı öyküsü olarak hafızalarda yerini aldı" dedi.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı