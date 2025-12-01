Lise Öğrencilerine Yönelik Kültür Gezisi Düzenlendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik kültür gezisi gerçekleştirildi.

Mehmet Kavala Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen gezi kapsamında Nevşehir ve Kayseri'yi gezdi.

Okulun müdür yardımcısı Bekir Yıldız, gezinin düzenlenmesine katkı sağlayan Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, Belediye Başkanı Bora Karakullukcu ve misafirperverliklerinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile iş insanı İsa Gün'e teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yeler ve okul müdürü Numan Korkmaz'ın sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiğini belirten Yıldız, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Matematik öğretmeni Elif Geçtan ise gezinin düzenlenmesine destek olanlara teşekkür etti.